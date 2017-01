Destaque do Flamengo na Copinha quer chamar a atenção de Zé Ricardo

Destaque do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Vinicius Júnior revelou que seu sonho é brigar por uma vaga entre os titulares da equipe rubro-negra. Em entrevista ao canal Sportv, o jogador de 16 anos disse que pretende trabalhar muito para mostrar ao técnico Zé Ricardo que merece uma chance no grupo principal do clube.

“Sei que essa Copa mudou o rumo da minha carreira, mas vou continuar trabalhando”, comentou o atleta, que despertou o interesse de clubes do exterior.

Já o técnico da equipe rubro-negra na Copinha, Gilmar Popoca, lamentou os desfalques de Hugo Moura, Vinicius Souza e Rafael na eliminação contra o Corinthians, nesta quinta-feira.

Os jogadores cumpriram suspensão e o treinador acredita que, se o Flamengo tivesse contado com o grupo completo, teria mais chances de alcançar um resultado positivo e continuar na disputa pelo bicampeonato.

Antes da partida decisiva, o treinador rubro-negro já havia se queixado dos critérios adotados pela organização, uma vez que seus jogadores foram suspensos porque foram advertidos com o segundo cartão amarelo.