Com Diego em campo, Flamengo faz trabalhos técnicos e táticos

O Flamengo continua sua preparação para a partida da próxima quarta-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante da Ponte Preta. O jogo, com mando do Flamengo, será em Cariacica, no estádio Kléber Andrade.

O treino, comandado pelo técnico Zé Ricardo, teve foco em diversos aspectos. Primeiro, foi realizada uma atividade técnica, de passes e finalizações, além de trabalho de marcação.

Depois disso, o treinador organizou um trabalho tático, com coletivo. O treino foi realizado em campo reduzido, com foco na criação de jogadas e recomposição defensiva, após perder a bola.

Sem partidas no fim de semana, Zé Ricardo pôde intensificar os treinos, realizados tanto no sábado, como também neste domingo. O meia Diego, poupado no sábado, treinou normalmente.

Em boa fase no Brasileiro, e classificado às oitavas da Sul-Americana, o Flamengo espera conquistar uma vitória sobre a Ponte, na quarta, para tentar igualar o Palmeiras na liderança. Com 40 pontos, os cariocas dependem de uma vitória e de uma derrota do Verdão, no clássico com o São Paulo, para empatar na ponta, com 43.

