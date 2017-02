Berrío aparece em campo e Flamengo se prepara para estreia na Primeira Liga

Líder do Grupo B do Campeonato Carioca, o Flamengo vem apresentando um bom futebol na competição estadual. Nesta segunda-feira, no entanto, a equipe carioca passa a focar suas atenções na disputa da Primeira Liga. No primeiro treino visando a competição, o colombiano Berrío chamou a atenção.

O atacante ainda não havia treinado junto com seus companheiros. Na primeira atividade, o colombiano participou das atividades de finalização comandadas pelo técnico Zé Ricardo e mostrou habilidade. O jogador, no entanto, ainda não está regularizado para poder estrear com a camisa do Rubro-negro.

Os titulares na vitória por 4 a 0 contra o Nova Iguaçu, no último sábado, trabalharam na academia antes de irem a campo. Autor de dois gols na goleada, o meia Mancuello treinou entre os reservas.

O comandante esboçou o time que deve atuar nesta quarta-feira, contra o Grêmio, às 19h30 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha. O time carioca deve ir com força total para a partida, diferente da equipe do Sul do país, que pode utilizar alguns jogadores considerados reservas.

“Se o Grêmio vier com a equipe reserva, é indiferente para nós, até porque para um atleta chegar ao Grêmio é preciso ter muito talento. Ninguém chega ao Grêmio por acaso. Precisamos ter atenção independentemente de ser o time A ou B do Grêmio”, afirmou o zagueiro Réver em entrevista coletiva.