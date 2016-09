Autores dos gols, Willian Arão e Diego exaltam vitória do Flamengo

Futebol Confira as fotos de Flamengo e Figueirense no Pacaembu

O Flamengo não deu chance para a zebra no Pacaembu e derrotou o Figueirense, neste domingo, por 2 a 0. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 50 pontos e seguem na cola do líder Palmeiras, que tem 51.

Autor do segundo gol, o meia Diego comemorou o bom resultado. “Foi importantíssimo este resultado. Mais uma vez tivemos uma boa atuação, com a torcida nos apoiando e seguimos na briga pelo título. Temos que seguir com esta pegada nos próximos jogos. Agora é curtir o restante do domingo com a família”, afirmou o camisa 35.

O volante Willian Arão, que abriu o placar para os flamenguistas, exaltou o passe recebido pelo zagueiro Rafael Vaz. “Metade do gol é do Vaz. Acertei a cabeçada ali, mas se não fosse o cruzamento dele não teria jogada”, declarou.

O Flamengo, agora, volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, quando vai até o Chile para encarar o Palestino, no duelo de ida das oitavas de final da competição. Por conta da briga pelo título da Série A, o técnico Zé Ricardo pode optar por poupar alguns titulares.

Pelo Brasileiro, o próximo desafio é no próximo domingo, diante do Cruzeiro. A partida pode valer a ponta da tabela, já que o Flamengo entrará em campo sabendo do resultado do Palmeiras, que atua no sábado.

