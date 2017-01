Zé Love chega ao Figueirense e se diz preparado para a temporada

O atacante Zé Love foi apresentado pelo Figueirense, equipe que defenderá em 2017, após deixar o Vitória. Ele tentará ajudar os catarinenses a subir de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, após o rebaixamento no último ano.

Tratado como um dos principais reforços do Figueira para a temporada, o jogador, com passagens por diversos clubes, tendo maior destaque no Santos, onde foi campeão da Libertadores em 2011, exaltou sua nova equipe.

“Quero agradecer a todo o esforço e trabalho da diretoria do Figueirense em realizar a minha contratação, e chego a um grande clube do futebol brasileiro e muito preparado para realizar um bom trabalho”, declarou o atacante.

Em Santa Catarina, Zé Love volta a trabalhar com o técnico Marquinhos Santos, que o dirigiu no Coritiba, em 2014. O atacante fez questão de elogiar o comandante. “É um treinador jovem, com ideias novas, muito competente, os resultados nos clubes em que passou mostram que é um técnico vitorioso”, analisou.

Pelo Figueira, que tem como principal missão voltar à elite nacional, o atleta disputará também o Campeonato Catarinense, a Primeira Liga e a Copa do Brasil. A estreia oficial na temporada é nesta quarta, contra o Londrina, pela Primeira Liga.

“Vamos em busca de todos os objetivos no ano, começando pelo Campeonato Catarinense e a Primeira Liga. O principal objetivo da temporada é o Campeonato Brasileiro da Série B, e recolocar o Figueirense na primeira divisão”, finalizou.