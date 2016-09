Tuca ressalta grandeza do São Paulo, mas reforça objetivo do Figueira

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

11 vitórias e um empate. Historicamente, os números são positivos para o São Paulo, mas o Figueirense chega motivado para o jogo. Neste domingo, no estádio do Morumbi, às 11h (de Brasília), o Tricolor irá receber a equipe catarinense em confronto direto na parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro.

No momento, o que os difere é apenas um ponto. O clube paulista soma 28, enquanto o Figueira é o primeiro na zona de rebaixamento com 27. Nas vésperas desta importante partida, o técnico recém-efetivado, Tuca Guimarães, concedeu coletiva em que projetou o duelo diante do adversário da capital paulista.

“Nós tivemos poucos dias de treino, depois do nosso último jogo, mas procuramos aproveitar ao máximo cada minuto para já pensar no São Paulo e ver onde podemos levar vantagem, analisando a equipe deles. É um gigante do futebol brasileiro e merece ser respeitado, independentemente de qualquer resultado que tenha acontecido anteriormente. Será um jogo muito difícil, mas buscaremos a nossa segunda vitória fora de casa”, disse o treinador.

Tuca assumiu o comando interino do Figueirense após a saída de Argel Fucks, na 21ª rodada do Brasileirão. Em sua primeira partida com a equipe alvinegra, o time de Santa Catarina conseguiu quebrar a invencibilidade de oito jogos do Santos na Vila Belmiro. Por 1 a 0, o visitante levou a melhor e repetiu o feito do Internacional, da quarta rodada do Brasileiro, vencendo o Peixe em casa – foram apenas duas derrotas do Alvinegro Praiano como mandante, até então.

Depois disso, o treinador foi efetivado e mostrou que não está para brincadeira. No Orlando Scarpelli, em partida válida pela 23ª rodada, o Figueira de Tuca fez valer o mando e venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0. Em momento de ascensão, o comandante ressaltou a importância do bom relacionamento que existe dentro do clube. “Sabemos que a nossa luta vai até as rodadas finais, mas é com muito companheirismo entre diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida, que nós apoia a cada jogo, buscando a vitória”, afirmou.

O técnico ainda exaltou o que tem sido feito no ano do Figueirense e reforçou que o foco da equipe é se manter na elite do Campeonato Brasileiro. “Gosto dessa rotina de treinamentos diários, pois é nisso que criamos esta confiança e capacidade em nós mesmos. Vamos seguir com esse planejamento para terminar bem o ano e atingir o nosso objetivo”, finalizou.

