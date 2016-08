Tuca Guimarães projeta postura do Figueira por classificação histórica

O Figueirense vai ao estádio Kléber Andrade enfrentar o Flamengo, na próxima quarta-feira, buscando fazer história. Após vencer o jogo de ida no Orlando Scarpelli pelo placar de 4 a 2, o Figueira tem uma boa vantagem para conquistar algo inédito na trajetória do clube, que seria a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ciente da responsabilidade, o técnico interino Tuca Guimarães projetou uma equipe em busca da vitória diante dos cariocas, mesmo podendo jogar com o regulamento a seu favor.

“Nosso objetivo inicial é avançar de fase na sul-americana, o que seria um fato inédito para o Figueirense e vamos em busca disso. Sabemos que temos um grande adversário pela frente e vamos atuar com muita seriedade buscando vencer o jogo para depois sim pensar na vantagem que construímos na partida de ida”, afirmou o treinador.

Visando se concentrar para a partida, o elenco do Figueirense já partiu rumo a Cariacica, no Espírito Santo, local escolhido para o duelo diante do Flamengo, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. A expectativa é que, após sua chegada à cidade, a equipe realize um treinamento ainda nesta terça-feira, às 18 horas.

Mesmo após a partida, o elenco do Figueira seguirá longe de casa, indo rumo à cidade do Rio de Janeiro. Isto porque, no próximo sábado, às 16 horas, o Alvinegro irá medir forças com o Fluminense, no Estádio Giulite Coutinho, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.

Ciente da possibilidade de lesões na disputa de dois jogos fora de casa, o técnico Tuca Guimarães relacionou 26 jogadores para a viagem visando as duas partidas.

Confira a lista de relacionados para as partidas contra Flamengo e Fluminense:

Goleiros: Gatito Fernandez e Thiago Rodrigues

Zagueiros: Bruno Alves, Nirley, Henrique Trevisan e Werley

Laterais: Ayrton, Marquinhos Pedroso, Guilherme Morassi e Pará.

Volantes: Jéfferson, Jackson Caucacaia, Elicarlos, Ferrugem e Renato.

Meias: Carlos Alberto, Bady, Dodô, Élvis, Yago e Ortega

Atacantes: Rafael Silva, Rafael Moura, Lins, Maurides, Gustavo Ermel

