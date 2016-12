Presidente do Figueira acusa falta de garra em 2016: “Vieram passear”

O Presidente do Figueirense, Wilfredo Brillinger, não teve papas na língua na hora de avaliar os erros de 2016. Após um ano trágico para o clube, que amargou o rebaixamento para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o dirigente apontou que a principal falha da diretoria foi a composição do elenco, integrando jogadores que não tinham o menor comprometimento com o Alvinegro.

“Tivemos um elenco que, no papel, entendíamos; o nosso torcedor entendia; grande parte da imprensa entendia como um dos melhores elencos que montamos nos últimos anos. Mas dentro de campo foi um desastre. Jogadores completamente descomprometidos, atletas que vieram para passear em Florianópolis” disparou o mandatário, em entrevista à rádio CBN/Diário.

Apesar de apontar a falta de garra, o presidente da equipe do Estreito não citou nomes. Ele só exemplificou os nomes de peso que acabaram não dando certo: os atacantes Lins e Rafael Moura, o ‘He-man’, e o meia Dodô, promessa que pertence ao Atlético-MG.

“Quando a gente tinha um ataque formado por Lins e Rafael Moura, eu não imaginava que iam produzir o que produziram: absolutamente nada. Quando trouxemos o Dodô na negociação com o Cleyton, que foi uma negociação difícil, e o Dodô não aconteceu aqui. Fez basicamente um jogo que ele foi bem. São coisas que fogem do controle. Por mais que buscássemos identificar o perfil do atleta, eram atletas que deveriam produzir mais. E tÊm qualidade para isso, mas, infelizmente, não aconteceu. Muitos chegam aqui e se deslumbram com Florianópolis. É diferente. Florianópolis é diferente de uma cidade do interior de Santa Catarina, o convívio é diferente, é entre eles. Aqui é uma cidade com mil opções de lazer, e muitos acabam se perdendo”, completou Brillinger.

Na esperança de se reerguer e de ter um 2017 mais esperançoso, o Figueira já foi atrás de alguns reforços. No ataque, Bill e Elias já estão confirmados, assim como os meio-campistas Juliano e Hélder. A lista de reforços alvinegros pode não parar por aí, já que a diretoria conversa com alguns nomes para o setor de criação e para a defesa.