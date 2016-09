Com volantes no DM, Josa é apresentado no Figueirense

Volante Josa sendo apresentado nesta quarta-feira pic.twitter.com/qCiJ2redk5 — Figueirense FC (@FigueirenseFC) 21 de setembro de 2016

O Figueirense apresentou nesta quarta-feira o volante Josa, último reforço da equipe na temporada. O jogador chega para disputar vaga no meio-campo da equipe, já que Jackson Caucaia e Elicarlos seguem no departamento médico.

“Uma oportunidade de vestir uma camisa de um time grande, de primeira divisão. Fui recebido com muita alegria, quero dar meu máximo para aproveitar essa chance. (Estreia) Vai depender do professor, estou preparado, estava treinando. Infelizmente, temos companheiros fora por lesão, então é me adaptar para me encaixar o mais rápido”, comentou o volante.

Com passagens por Náutico e Ituano, o volante de 31 anos atuou pelo Água Santa neste Campeonato Paulista, sendo rebaixado para a Série A2.

“Acompanhei alguns jogos, até por ter alguns amigos de outros clubes, o Caucaia, Elicarlos, Ayrton, Rafael Silva. Sou primeiro volante, de marcação e ajudo os companheiros na retaguarda, marcando”, avaliou.

