Zidane e Luis Enrique reclamam de punição da Fifa contra espanhois

A punição imposta pela Fifa contra Real Madrid e Atlético de Madrid, que impede as duas equipes de contratar nas duas próximas janelas de transferências, obviamente não agradou os clubes atingidos. E o técnico Zinedine Zidane manifestou seu descontentamento com o episódio, torcendo para que os merengues consigam resolver o problema.

Não entendo essa punição. Posso falar por mim e meus filhos. Eles nasceram aqui, viveram aqui toda a vida, então é absurdo que não possam jogar futebol. Espero que isso seja solucionado”, afirmou o treinador.

A punição dada pela Fifa ocorreu em consequência de transações que Real e Atlético fizeram com jogadores menores de idade, considerados pela entidade máxima do futebol como aliciamento, e, portanto, atividade irregular. Apesar da definição da pena, o Real Madrid deverá recorrer contra a decisão, avisa Zidane.

“O clube fará todo o possível para mudar isso. Vamos esperar, pois a sanção acabou de sair, mas espero que as coisas sejam corrigidas rapidamente”, comentou, dizendo na sequência que o problema não deve afetar o time dentro de campo, pois os merengues contam com peças suficientes no atual elenco.

“Não creio que a sanção nos prejudique, pois estou muito contente com o elenco. Temos um grupo cheio. Estou agradado com os jogadores e eles estão felizes aqui. Se tivermos que ficar dois ou três anos com esse elenco, não há problema”, terminou.

Quem também não aprovou a sanção dada aos madrilenhos foi o rival Luis Enrique, que lembra de não ter ficado satisfeito quando sua equipe, o Barcelona, recebeu pena idêntica no passado.

“Não lembro o que eu disse sobre a sanção que nós recebemos. Eu disse que era injusta, certo? Então é isso, sigo a mesma linha. Mas nós já a superamos. E eles têm elencos com grandes jogadores”, pontuou.

