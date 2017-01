Fifa apresenta novo troféu que será entregue ao melhor do mundo

A Fifa revelou o design do troféu que irá entregar ao melhor jogador do mundo de 2016. A premiação, que ocorre no próximo dia 9, em Zurique, na Suíça, não terá mais a tradicional bola na cor dourada, que era dada ao vencedor nos anos em que o prêmio era unificado com a Bola de Ouro, da France Football. A separação para esta edição fez a entidade criar sua própria taça, dessa vez em tom prateado.

Outras mudanças em relação ao design anterior vão no tamanho do troféu, que dessa vez será mais comprido. Ao invés de ter apenas o visual de uma bola como seu predecessor, este modelo possui uma longa base inferior, que o dá semelhanças até mesmo com a taça da Copa do Mundo. A bola no topo foi mantida em favor da tradição.

“A bola no topo do troféu representa a história do futebol e a história da Fifa também. Acredito que esta é uma bela narrativa, mostra respeito pelas tradições do futebol”, comentou o ex-jogador croata Zvonimir Boban, atual secretário geral de futebol da Fifa.

Em sua região frontal, está gravado no troféu a mensagem ‘The Best’ (O Melhor), em alusão ao novo nome do prêmio, que deixa de ser “Bola de Ouro da Fifa” para ser chamado em 2016 de “Prêmio Fifa The Best”.

“A inspiração atrás do design deste troféu é a de honrar os melhores jogadores do mundo pela Fifa”, explicou a designer da taça, Ana Barbic Katicic.

O jogador que terá a honra de receber o prêmio e será conhecido na próxima semana sairá dos três finalistas indicados: o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, o francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, e o argentino Lionel Messi, do Barcelona.