Surpresa com resultado, Lloyd é a melhor do mundo pela segunda vez seguida

Depois de ficar fora da premiação passada, em 2015, Marta voltou a figurar entre as três melhores jogadoras do mundo, eleitas pela Fifa, mas não ganhou. A mais votada, pela segunda vez seguida, foi a norte-americana Carli Lloyd, jogadora do Houston Dash. A brasileira ficou em segundo lugar.

Leia mais:

Marta perde prêmio para norte-americana, mas valoriza Seleção feminina

Depois de receber o troféu das mãos do ex-jogador argentino Gabriel Batistuta, Lloyd se mostrou surpresa com o resultado: “Honestamente, eu não esperava isso”, disse. Além de superar Marta, a jogadora do Rosengard, da Suécia, também ficou à frente da meia alemã Melanie Behringer, do Bayern de Munique, terceira colocada.

Recordista do prêmio, a camisa 10 do Brasil foi eleita melhor do mundo cinco vezes, de 2006 a 2010. Em outras cinco oportunidades, contando com a deste ano, a principal jogadora da Seleção Brasileira ficou com a segunda colocação (2005, 2011, 2012, 2014 e 2016).

Ainda entre as mulheres, a técnica Silvia Neid, campeã olímpica no Rio 2016 com a Alemanha, superou Jill Ellis, dos Estados Unidos, e a sueca Pia Sundhage.