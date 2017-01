Presidente da Conmebol assume comando das finanças da Fifa

O presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, foi nomeado presidente do Comitê de Finanças da Fifa. O paraguaio assume o cargo na entidade máxima do futebol pelos próximos quatro anos.

Ele substitui o presidente da Confederação Africana de Futebol, Issa Hayatou. A função do dirigente será supervisar o setor financeiro do órgão, além de aconselhar o Conselho sobre gastos e ainda gestão dos bens da Fifa.

O Comitê de Finanças é um dos nove grupos permanentes que participam do comando da federação que gere o futebol no mundo. Em suas redes sociais, Dominguez se mostrou honrado com a chance.

“Agradeço pela honra e pela confiança. Prometo que desempenharei esta tarefa com paixão e empenho, trazendo transparência ao futebol”, escreveu Alejandro.

Presidente da Conmebol desde janeiro de 2016, e está prestes a completar um ano à frente da entidade que comanda o futebol sul-americano. Em seus primeiros 12 meses, sua principal mudança foi o formato da Libertadores e da Copa Sul-Americana, colocando mais clubes em ambas as competições.