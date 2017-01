Marlone projeta 2017 no Corinthians e faz campanha por prêmio da Fifa

O meia Marlone é um dos concorrentes ao prêmio Puskas, honraria concedida pela Fifa ao autor do gol mais bonito da temporada. Na véspera da cerimônia de premiação a ser realizada na Suíça, o jogador fez campanha e projetou sua permanência no Corinthians em 2017.

“Quero pedir o voto do povo brasileiro”, disse Marlone em entrevista ao Sportv. “A torcida tem me ajudado muito nas redes sociais, toda a nação corintiana. Estou aqui buscando esse título para o Brasil e representando também o clube”, completou.

No final do ano passado, o Atlético-MG chegou a enviar uma proposta oficial pelo meia de 24 anos, mas a negociação não avançou. Questionado sobre seu futuro, Marlone se disse satisfeito no Corinthians e garantiu que atualmente não há possibilidade de deixar o Parque São Jorge.

“Quando você faz uma boa temporada, é normal outros clubes se interessarem, ainda mais jogando no Corinthians, uma marca muito conhecida. Mas hoje estou feliz e até agora não tem nada concreto. Meu foco está em jogar pelo Corinthians em 2017. O futuro, a Deus pertence. Mas hoje sou Corinthians”, declarou.

Marlone concorre ao prêmio Puskas pelo gol de voleio anotado diante do Cobresal, em abril, pela Copa Libertadores. A venezuelana Daniuska Rodriguez marcou contra a Colômbia pelo Sul-Americano sub-17 e o malaio Mohd Faiz Subri, do Penang, compete com um gol feito diante do Pahang.

O corintiano tenta ser o terceiro brasileiro a levar a premiação. Neymar já venceu em 2011, com o antológico gol marcado contra o Flamengo quando atuava no Santos, e Wendell Lira é o atual detentor do prêmio, pelo gol de voleio feito no Campeonato Goiano, jogando pelo Goianésia.

Assim que acabar a cerimônia realizada na Suíça, Marlone retorna ao Brasil, com previsão de chegada para o dia 11 de janeiro, exatamente a data de retorno do Corinthians aos treinamentos. Será o primeiro contato do grupo com o agora treinador Fábio Carille.