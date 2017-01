Maradona irá entregar o prêmio de melhor técnico em evento da Fifa

Amigo próximo do presidente da Fifa, Gianni Infantino, o craque argentino Diego Maradona será o responsável, segundo o jornal argentino TyC Sports, por entregar o prêmio de Melhor Técnico do Mundo na cerimônia do “The Best”, evento realizado pela maior entidade do futebol que, nesta temporada, voltou a ser desvinculado da revista France Football.

No evento desta segunda-feira, estarão concorrendo na final do prêmio de Melhor Técnico o italiano Claudio Ranieri, que levou o Leicester ao incrível e surpreendente título do Campeonato Inglês, o português Fernando Santos, que venceu a Eurocopa com seu país e o francês Zinedine Zidane, campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes com o Real Madrid.

O “Dios” argentino será uma das principais atrações da festa da Fifa realizada em Zurich, na Suíça, cidade-sede da entidade. No dia 28 de dezembro, o argentino recebeu Infantino em sua casa, em Dubai, e confirmou presença no evento.

Maradona teve curta participação como técnico na carreira. O ídolo esteve à frente da Argentina entre 2008 e 2010, levando a equipe às quartas de final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Na competição, os argentinos foram eliminados após perderem para a Alemanha por 4 a 0.

Para o prêmio de melhor técnico, ficaram de fora nomes como Diego Simeone, vice campeão da Champions com o Atlético de Madrid, e Mauricio Pochettino, compatriota de Maradona e treinador do Tottenham, e Luis Enrique, comandante do Barcelona campeão do Espanhol.