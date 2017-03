Brasil segue em segundo no ranking da Fifa; Argentina mantém liderança

A Fifa divulgou atualização de seu ranking de seleções. Com poucas partidas disputadas entre países no mês de fevereiro, não houve nenhuma mudança no top 10 da lista. A Argentina segue líder, com o Brasil em segundo lugar.

Os hermanos têm vantagem de 110 pontos sobre a Seleção: 1644 a 1534. Logo na sequência dos sul-americanos, vem a atual campeã mundial Alemanha, com 1443. Chile (1389) e Bélgica (1379) completam os cinco primeiros.

Na sequência, França, Colômbia, Portugal, Uruguai e Espanha fecham as dez melhores seleções do mundo. Assim, apenas Europa e América do Sul têm representantes no topo da lista. A primeira equipe fora dos dois continentes é o México, em 17º.

Entre as 50 primeiras, o país que mais subiu no ranking foi a República Tcheca, que pulou de 46º para 42º lugar. No caminho oposto, a maior queda foi compartilhada por Islândia (20º para 23º) e Grécia (43º para 46º), que perderam três postos.

Com rodada cheia das Eliminatórias para a Copa do Mundo, no fim de março, a tendência é de que o próximo ranking sofra mais mudanças em relação ao anunciado nesta quinta-feira. A próxima atualização será apresentada pela Fifa no dia 6 de abril.