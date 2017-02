Thiago Maia quer foco para derrotas não acontecerem de novo

Em uma situação difícil de se ver, o Santos foi derrotado pela segunda vez seguida na Vila Belmiro. Desta vez, quem derrotou o alvinegro foi a Ferroviária de Araraquara, que garantiu três pontos importantes e subiu para a segunda colocação do grupo B. Frustrado com o resultado, Thiago Maia quer mais trabalho para resultados como esse não voltarem a acontecer.

“Acho que temos que estar preparados para tudo. Infelizmente perdemos. Temos de formar um pouco mais. O que aconteceu aqui não pode acontecer de novo”, afirmou o volante à reportagem da Premiere na saída de campo.

Com uma mescla de jogadores jovens e experientes, Thiago vê a equipe do Santos madura, mas precisando prestar mais atenção em campo. “Nosso time, apesar de ser novo, é maduro. Acho que só temos que focar mais e ver o que estamos errando para ver o que melhorar e vencer”, acrescentou.

Depois de ficar seis anos sem perder em casa pelo Paulistão, o Santos agora foi derrotado pela segunda vez na Vila. Insatisfeita, parte da torcida criticou muito o técnico Dorival Júnior, enquanto outro setor de torcedores mostrou apoio ao treinador.

“A torcida está na obrigação de cobrar, faz parte, eles têm que cobrar nosso resultado“, concluiu o volante rapidamente. Foi a primeira vitória da Locomotiva grená na edição de 2017 do Paulistão.

Agora com quatro pontos, a equipe de Araraquara assumiu a segunda colocação do grupo B, liderado pelo São Paulo, com sete. O Santos, por sua vez, ficou nos seis pontos e perdeu a segunda posição para a Ponte Preta, que empatou sem gols com o Red Bull e chegou a sete. Quem lidera o grupo D é o Mirassol, que arrancou um empate do São Paulo no Morumbi e chegou a dez tentos.