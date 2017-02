Santos tem pedido pelo Paca negado e enfrentará Ferroviária na Vila

Após o bom público de 23 mil pessoas no duelo contra o Red Bull Brasil, no último domingo, o Santos queria voltar ao Pacaembu ainda nesta semana. A diretoria do alvinegro pediu para a Federação Paulista de Futebol, que o jogo diante da Ferroviária, no próximo sábado, às 19h30 (de Brasília), fosse transferido para o estádio paulistano. Porém o pedido foi negado por não haver acordo entre a entidade e a emissora que detém os direitos de transmissão da partida.

Por conta disso, o duelo do Peixe contra o time do interior, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, volta para a Vila Belmiro. Agora, os dirigentes santistas pretendem encontrar outra data para jogarem na capital.

Vale lembrar que o mando da partida do último domingo foi do Red Bull Brasil. Ou seja, toda a renda ficou para o Toro Loko. Considerada como ‘segunda casa’ pelo alvinegro, o Pacaembu não vê o Peixe sair de campo sem uma vitória há 17 partidas.

O último revés foi na primeira partida da final do Paulistão de 2014, contra o Ituano. A equipe do interior venceu por 1 a 0 e depois conquistou o título nos pênaltis, mesmo perdendo no duelo de volta.