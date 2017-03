Santos empresta Gasparotto para a Ferroviária durante o Paulistão

Após Fernando Medeiros, Alison, Lucas Crispim e Serginho, o Santos confirmou o empréstimo de mais um atleta para disputar o Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o goleiro Gabriel Gasparotto acertou sua transferência para a Ferroviária até o fim do torneio estadual.

Destaque do Peixe nos títulos da Copa São Paulo e da Copa do Brasil Sub-20, ambos em 2013, o arqueiro parte para o terceiro clube da carreira. Em 2016, ele foi cedido pelo alvinegro ao Capivariano, também no Paulistão.

“Estou muito motivado pela oportunidade que a Ferroviária está me dando neste momento. É uma equipe de tradição no futebol brasileiro. Vou batalhar muito por uma vaga na equipe titular e sem dúvidas, vai ser um aprendizado muito bom para mim. Por ser um goleiro jovem, espero adquirir cada vez mais experiência e também fazer uma grande campanha nesse Paulistão”, disse Gasparotto.

Mesmo após boas apresentações nas categorias de base, o jovem de 23 anos nunca ganhou uma oportunidade entre os profissionais do Santos. No segundo semestre do ano passado, ele disputou a Copa Paulista pelo time B do alvinegro. O goleiro tem contrato até 31 de dezembro de 2017.