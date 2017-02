Recuperado de estiramento, David Braz é inscrito no Paulistão

O técnico Dorival Júnior recebeu duas boas notícias na tarde desta sexta-feira. Minutos após o Santos inscrever o atacante Ricardo Oliveira no Campeonato Paulista, o zagueiro David Braz também apareceu na lista. Porém, ao contrário do centroavante, o defensor não foi relacionado e está fora do duelo contra a Ferroviária, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do torneio estadual.

Após sentir um estiramento na panturrilha direita no último dia 22 de janeiro, o defensor voltou a correr no gramado do CT Rei Pelé na última segunda-feira. Um dia após a derrota de 3 a 1 sobre o São Paulo, Braz já estava treinando normalmente com bola. A tendência é que ele jogue na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

Sem o zagueiro, o técnico Dorival Júnior tem improvisado o volante Yuri ao lado de Lucas Veríssimo na zaga. O reforço Cleber, por sua vez, já está disponível e pode estrear contra a Ferroviária.

Agora, a lista de inscritos no Paulistão conta com 26 atletas. Mais dois jogadores ainda entrarão até dia 3 de março para completar o limite da competição.

O atacante Vladimir Hernández, esperando regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, será mais um escolhido. A última vaga ainda está indefinida, mas deve ficar de Thaciano, promovido do Santos B.

Veja a lista dos 26 inscritos:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo

Zagueiro: Lucas Veríssimo, David Braz e Cleber

Laterais: Victor Ferraz, Zeca, Matheus Ribeiro e Caju

Meio-campistas: Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine e Yuri

Atacantes: Ricardo Oliveira, Arthur Gomes, Copete, Rodrigão, Thiago Ribeiro, Kayke e Bruno Henrique