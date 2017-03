Em dia de falhas, Corinthians perde para a Ferroviária em Araraquara

Em jogo marcado por falhas tanto da equipe quanto da arbitragem, o Corinthians foi derrotado por 1 a 0 pela Ferroviária na tarde deste domingo, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. O único gol da partida foi marcado pelo meia Alan Mineiro, emprestado pelo Timão ao clube do interior, que dominou uma bola com o braço no rebote de um pênalti batido por ele.

Com o resultado, o Alvinegroperdeu a melhor campanha da competição por causa da vitória do Palmeiras de virada contra o Santos, na Vila Belmiro, que deu ao arquirrival seu 21º ponto no torneio. Com 19 pontos, porém, o time já está classificado para as quartas de final e deve confirmar nas próximas rodadas a liderança do Grupo A.

A Ferroviária, por sua vez, chega à sua segunda vitória no torneio e ganha fôlego na briga contra o rebaixamento. Na próxima rodada, o Timão tenta se recuperar diante do Red Bull, no estádio de Itaquera, às 17h (de Brasília) da quinta-feira. A AFE, por sua vez, visita o São Bernardo, quarta-feira, no 1º de maio.

Novidades não engrenam

O primeiro tempo da partida prometia um Corinthians envolvente, com três jogadores criativos na armação e ainda precisando provar que podem ser importantes ao clube, já classificado para o mata-mata. Moisés, Camacho, Guilherme e Marlone, as novidades promovidas por Carille, tiveram desempenho discreto em campo, ficando à sombra dos que têm atuado normalmente.

Os melhores lances da primeira etapa surgiram dos pés de Gabriel e Jadson, buscando movimentar a bola pelo lado direito. A primeira jogada perigosa saiu quando o camisa 77 achou Fagner pela direita e o lateral cruzou na segunda trave para Jô. O centroavante subiu mais alto que os zagueiros e cabeceou no contrapé de Tadeu, mas Leandro Amaro apareceu para cortar.

Depois, em nova descida de Fagner pela direita, Gabriel deu belo passe para o lateral, já dentro da área, rolar para Jadson. O meia levantou a cabeça e tentou colocar de bico no canto esquerdo do goleiro, mas acabou mandando para fora a principal oportunidades dos 45 minutos iniciais.

Falha total dá vitória à Ferroviária

Logo no começo do segundo tempo, Gabriel conseguiu apagar tudo de bom que tinha feito na etapa inicial. Ao tentar proteger a bola na entrada da área, acabou desarmado e viu Alan Mineiro invadir a área. Fagner, atrasado, levantou o ex-companheiro e cometeu pênalti claro, marcado pelo árbitro Raphael Claus.

Na batida, o próprio Alan Mineiro pegou a bola e chutou, mas mandou na trave. Na sobra, a bola desviou na mão de Cássio e o armador da Ferroviária também utilizou seu braço para dominar. A bola, então, ficou limpa para ele tocar para o gol e abrir o placar, em meio a muita reclamação dos corintianos.

O tento fez com que os visitantes se lançassem ao ataque e criassem inúmeras chances de marcar, novamente com Jadson sendo o ator principal, mas o goleiro Tadeu, da Ferroviária, foi quem apareceu bem. Até os 20 minutos, ele já havia parado bom chute de primeira do camisa 77 e um chute forte de Guilherme, após escanteio.

Carille ainda tentou melhorar a produção ofensiva colocando Rodriguinho, Pedrinho, estrante da tarde, e Romero, mas a Ferroviária obedeceu à risca os pedidos do técnico PC de Oliveira, se fechou em frente à área e conquistou uma importante vitória na luta contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 0 CORINTHIANS

Local: Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Data: 19 de março de 2017, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Bruno Salgado Rizo (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Cartões amarelos: Leandro Amaro, Kelvy, William Cordeiro (Ferroviária); Gabriel, Fagner, Pablo, Jadson e Romero (Corinthians)

Gol:

FERROVIÁRIA: Alan Mineiro, aos 5 minutos do segundo tempo

FERROVIÁRIA: Tadeu; Jonathan, Patrick, Leandro Amaro e William Cordeiro; Luan, Renato Xavier (Rafael Castro), Kelvy e Alan Mineiro (Juninho); Elder Santana (Claudinei) e Tiago Marques

Técnico: Paulo César de Oliveira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés; Gabriel (Pedrinho), Camacho, Jadson, Guilherme (Rodriguinho) e Marlone (Romero); Jô

Técnico: Fábio Carille