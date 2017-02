Cleber estreia e Oliveira deve ser titular pela primeira vez em 2017

O Santos terá mudanças para a partida contra a Ferroviária, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Após a derrota para o São Paulo, na última quarta-feira, o técnico Dorival Júnior testou uma formação com Cleber e Ricardo Oliveira entre os titulares.

O comandante fechou o treinamento desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. Porém, a Gazeta Esportiva apurou o zagueiro começará o duelo diante da Ferrinha fazendo dupla de zaga com o volante Yuri. Com isso, Lucas Veríssimo perde a vaga e volta para o banco de reservas.

Outra expectativa é pela presença de Ricardo Oliveira desde o começo do jogo. Liberado para estrear após sofrer com caxumba e começar a pré-temporada com duas semanas de atrasado, o centroavante pode entrar em campo desde o início. Durante uma parte da atividade desta sexta, Dorival sacou Rodrigão e treinou com o camisa 9 no time titular.

O comandante, porém, ainda não tem certeza se começará com o artilheiro e só deve ter uma definição horas antes da partida. A ideia é conversar com Oliveira e saber se ele está disposto a entrar em campo desde os primeiros minutos.

Em contrapartida, o treinador do Peixe não contará com o meia Lucas Lima para o duelo deste sábado. O camisa 10 ainda sente dores após levar uma pancada no joelho esquerdo durante o clássico contra o São Paulo, na última quarta-feira. Além disso, o local também apresentou luxação. Para preservar o jogador, o departamento médico decidiu vetá-lo para o duelo.

Com isso, o Peixe deve entrar em campo com: Vladimir; Victor Ferraz, Cleber, Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Léo Cittadini; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira (Rodrigão).