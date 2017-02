Após aumento no clássico, Santos cobra valor ‘normal’ contra Ferroviária

O Santos começou a venda de ingressos para o jogo contra a Ferroviária, no próximo sábado, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Os torcedores que forem ao duelo pagarão um valor menor em relação ao clássico diante do São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h45. Para o embate com o Tricolor do Morumbi, o Peixe aumentou o preço das entradas em 50% e a mais barata custava R$ 60. Já para a partida frente ao time do interior, a comercialização será a partir de R$ 20 (meia).

Os sócios de categorias prioritárias (diamante, ouro, prata) já podem comprar antecipadamente pelo Portal do Sócio Rei (www.sociorei.com.br). Já nas bilheterias da Vila e nos demais pontos de venda, as entradas serão vendidas a partir das 10h desta quarta-feira.

Confira as opções de ingressos:

Arquibancadas Superiores (Portões 7/8 e 24): R$ 40 (a inteira) e R$ 20 (a meia)

Arquibancada Visitante (Portão 21): R$ 40,00 (a inteira e R$ 20,00 (a meia)

Cadeira Térrea Lateral (Portão 26): R$ 50 (a inteira) e R$ 25 (a meia)

Cadeira Coberta de Fundo (Portão 22): R$ 60 (a inteira) e R$ 30 (a meia)

Cadeira Coberta Lateral (Portão 25): R$ 80 (a inteira) / R$ 40 (a meia)

Postos de venda na Baixada Santista, em São Paulo e no ABC:

Vila Belmiro – Rua Princesa Isabel, s/ nº – Vila Belmiro – Santos/SP – Bilheteria principal (próxima ao Portão 6).

Subsede do Santos FC/SP – Av. Indianópolis, 1.772 – Planalto Paulista – São Paulo – Tel.: (13) 3257-4000 / Ramal 5000 – Horário: das 11 às 17h00

Quiosque Compre Ingressos/Redegol (Santos) – Shopping Miramar – 2º Piso – Gonzaga – Segunda à sábado das 10 às 22hs – Domingo das 15h às 21hs

Santos Store Museu Pelé (Santos) – Largo Marquês de Monte Alegre s/n – Valongo – Centro Histórico – Tel.: (13) 9 8115-1544 / (13) 9 9142-5909 – Terça a Domingo das 10 às 17hs –

Loja Claro (Cubatão) – Avenida 09 de Abril 2.204 Loja 05 – Centro – Tel.: (13) 3357-1254 – De segunda à sábado, das 09 às 18h00; Exceto Domingo e Feriado

Loja Claro (Praia Grande) – Avenida Costa e Silva 154 – Boqueirão – Tel.: ( 13)3357-1254 – De segunda à sábado, das 09 às 18h00

Loja Restrito (São Vicente) – Rua João Ramalho 630 – Centro – Tel.: 13 3466- 9097 – De segunda à sábado, das 09 às 19h00