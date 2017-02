Alan Mineiro crava que vitória sobre o Santos foi “dentro do roteiro”

A vitória da Ferroviária sobre o Santos trouxe tranquilidade para a equipe araraquarense no Campeonato Paulista. Com a primeira vitória conquistada na competição, o meio-campista Alan Mineiro exaltou o trabalho do técnico estreante PC Oliveira e relevou o fato do treinador ter feito toda sua carreira no futsal.

“Independente dele ser técnico de futsal, ele estuda o futebol. Passou tranquilidade pra gente. Ele tem uma experiência muito grande. Ele conhece e sabe lidar com o elenco. Escalou nossa equipe no primeiro tempo para segurar o Santos”, afirmou Alan em entrevista ao Premiere na saída de campo.

Segundo o meio-campista, a derrota não foi algo inesperado, uma vez que tudo ocorreu dentro dos planos do treinador. “Foi tudo dentro do roteiro. É uma vitória muito importante. A gente conversou no intervalo que no primeiro tempo conseguimos segurar e que agora a gente tinha que sair mais”, acrescentou.

Alan Mineiro foi um dos jogadores mais importantes da Ferroviária no confronto. No segundo tempo, aos 28 minutos, o meia bateu um escanteio com perfeição na cabeça de Leandro Amaro, que subiu mais alto que a zaga e marcou o gol da vitória grená.

Com a vitória, a Locomotiva araraquarense chegou a quatro pontos e alcançou a segunda colocação do grupo B, liderado pelo São Paulo, que tem sete.