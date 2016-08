Suspensa da seleção, Hope Solo pede dispensa de clube dos Estados Unidos

Next

Vídeos destaque Veja os gols da derrota do Timão em Campinas

A goleira Hope Solo pediu neste sábado uma dispensa do clube que defende nos Estados Unidos, o Seattle Reign. A equipe, que disputa a divisão principal do futebol feminino norte-americano, comunicou que a arqueira de 35 anos foi liberada por motivos pessoais do jogo contra o Portland Thorns.

Sem Hope Solo, o Seattle Reign escalou a goleira Andi Tostanoski como titular e venceu a partida por 3 a 1. O clube não ofereceu maiores detalhes sobre o pedido de dispensa feito por Solo.

Titular dos Estados Unidos nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, Solo foi suspensa por seis meses da seleção por ter feito comentários antidesportivos. A equipe norte-americana empatou por 1 a 1 com a Suécia, nas quartas de final, e foi eliminada por 4 a 3 nos pênaltis.

Após a partida, Solo disse que as suecas haviam enfrentado os Estados Unidos “como um bando de covardes”. A suspensão só engloba jogos da seleção e não impede a goleira de disputar jogos pelo Seattle Reign.

Animosidade – Solo também foi perseguida pelos torcedores brasileiros durante as Olimpíadas. Antes de viajar ao Rio de Janeiro, a goleira postou uma foto nas redes sociais vestida com uma roupa de proteção contra mosquitos. A atleta havia dito que estava se preparando para não ser picada pelo aedes aegypti, que transmite o vírus da zika.

A brincadeira de Solo foi entendida como uma provocação pelos torcedores brasileiros. Ela foi vaiada em todos os jogos que disputou no País e, ao cobrar tiros de meta, ouviu a torcida gritar “zika” em uníssono.

Recomendado para você