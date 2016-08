Sergio Ramos estranha ausência de Casillas na seleção da Espanha

Fotos destaque Veja as fotos do treino do Corinthians

Um dos zagueiros que irá defender a seleção da Espanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, Sergio Ramos confessou estranhar a ausência de Casillas na primeira convocação do novo técnico Julen Lopetegui.

“É uma surpresa para todos quando um jogador tão emblemático e histórico não é chamado, ele é nosso primeiro capitão. Surpreende que Casillas não esteja na convocação. Começa uma nova era com uma mudança radical e muita expectativa de fazer as coisas direito”, afirmou o defensor. “Falo muito com o Iker. Não sou o mais adequado para opinar, mas temos que respeitar a decisão do comandante”, completou.

Esta é a primeira vez que o goleiro não é relacionado, desde que estreou pela roja, em 2000. O arqueiro tem o recorde de 167 jogos com a Espanha, e era o titular e capitão da equipe campeã mundial em 2010, na África, e bicampeã da Eurocopa em 2008 e 2012.

Frente a um novo capítulo da equipe nacional, o novo capitão pediu paciência aos espanhóis. “O grupo não mudou tanto assim, temos que tentar transmitir a ideia do treinador da melhor maneira. Estivemos conversando e temos muita vontade de recuperar o espírito vencedor. Temos que acreditar nesta seleção”, admitiu.

Sergio Ramos exaltou, ainda, a presença de cinco jogadores do Real Madrid na seleção. “É uma boa notícia que tenhamos tantos atletas do Madrid, estamos fazendo boas coisas no clube, o trabalho tem sua recompensa e este é o caminho a seguir”, finalizou.

A Espanha joga um amistoso contra a Bélgica no dia 1º de setembro, em Bruxelas, e estreia nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018 contra Liechtenstein, em casa, quatro dias depois.

Confira abaixo a lista completa da primeira convocação de Lopetegui para a seleção espanhola:

Goleiros: David De Gea, Pepe Reina, Adrián

Defesas: Dani Carvajal, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marc Bartra, César Azpilicueta, Javi Martínez, Jordi Alva

Meio-campistas: Sergio Busquets, Saúl Ñiguez, Koke, Thiago, David Silva, Juan Mata, Marco Asensio

Atacantes: Vitolo, Lucas Vázquez, Diego Costa, Paco Alcácer, Nolito, Álvaro Morata

