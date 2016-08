Para começar caminhada na Espanha, Lopetegui sinaliza titulares

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

Assumindo a Seleção Espanhola após uma era muito vitoriosa de Vicente Del Bosque e promover uma convocação com a volta de Diego Costa e sem o goleiro Iker Casillas, o espanhol Julen Lopetegui esboçou sua primeira equipe titular durante um treino na manhã desta terça-feira.

Com um esquema montado com três atacantes e três meio-campistas, o treinador, durante os 15 minutos de trabalho abertos à imprensa local, jogou com De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Saúl e Thiago; Morata, Diego Costa e Paco Alcácer.

Além dos nomes do meio de campo, Lopetegui também sinalizou bastante com Vitolo e Nolito. Nova presença no ataque, Alcácer teve sua contratação pelo Barcelona oficializada também na manhã desta terça-feira.

Após os minutos de treino aberto, Julen se reuniu com todos os 24 convocados para conversas, desta vez já com Pique e Sergi Roberto, que tiveram passagens pelos fisioterapeutas nesta segunda-feira.

O amistoso contra a Bélgica, considerada uma das novas potências do futebol europeu e mundial, marcará o início de trabalho do técnico espanhol – que começou sua trajetória no Rayo Vallecano, passou pela base do Real Madrid e comandou as seleções sub 19, 20 e 21 da Espanha antes de um trabalho de dois anos no Porto, de Portugal.

Antigo treinador, Del Bosque levou a Fúria ao topo do futebol mundial, vencendo a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e a Eurocopa de 2012, levando os espanhóis ao topo do ranking da Fifa. A seleção, contudo, caiu muito de produção e foi eliminada ainda na fase de grupos no Mundial do Brasil. Na Eurocopa deste ano, a equipe caiu para a Itália na primeira fase eliminatória.

