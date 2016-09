Brasil cai para a França no tênis de mesa classes 1-2 e disputa o bronze

São Paulo , SP

O Brasil foi derrotado para a França na semifinal da disputa por equipes masculinas do tênis de mesa classes 1-2 (para cadeirantes) nesta quinta-feira. A equipe verde-amarela, formada por Iranildo Conceição, Guilherme da Costa e Aloisio Lima, perdeu os dois primeiros jogos para os franceses e terá de jogar a disputa pelo bronze.

Os brasileiros não conseguiram sequer vencer um game diante da equipe europeia. No primeiro duelo, entre duplas, Iranildo e Guilherme perderam por 3 games a 0 (14/6, 27/6 e 8/4) para Fabien Lamirault e Stephane Molliens. No segundo jogo, de simples, Iranildo sofreu um novo revés em games diretos para Lamirault (8/3, 12/4 e 9/4).

A equipe brasileira jogará pelo bronze às 16h30 de sábado, contra o perdedor do duelo semifinal entre Coreia do Sul e Eslováquia. Pelo ouro, a França enfrenta o vencedor da outra semi no mesmo horário.

Derrotas na esgrima e no tico com arco

O Brasil sofreu duas derrotas na esgrima espada por equipes na tarde desta quarta. O time brasileiro masculino foi derrotado pela Itália na disputa pelo 5º lugar, mesma situação do time feminino, que caiu diante da Bielorrússia. Com isso, ambas as equipes ficaram com a sexta posição geral.

No tiro com arco categoria recurvo, Thais Carvalho caiu nas oitavas de final diante da letã Ieva Melle após derrota por 6 a 4. Com isso, o Brasil não tem mais chances de medalha na classe.