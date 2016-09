Uruguai e Paraguai disputam clássico no Centenário

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

Uruguai e Paraguai farão nesta terça-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, o clássico da oitava rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. A Celeste, que tenta se recuperar da derrota por 1 a 0 sofrida para a Argentina, aparece na segunda colocação com 13 pontos conquistados, um a mais do que os paraguaios, que estão no sexto posto e embalados pelo triunfo por 2 a 1 sobre o Chile.

Essa vitória da seleção do Paraguai ligou o sinal de alerta do comandante do Uruguai, Óscar Tabárez. “Há alguns meses, estão falando que o Paraguai não briga pela vaga na Copa do Mundo, mas eles ganharam do Chile e já encostaram na zona de classificação. A disputa está muito aberta. O importante agora é corrigirmos os erros para que eles não se repitam nesse jogo muito perigoso”, disse.

Empolgado com o triunfo diante do campeão da Copa América, Francisco Arce, técnico do Paraguai, prometeu um time ousado na condição de visitante. “O Uruguai é forte em casa, mas coloquei na cabeça dos meus jogadores que também somos fortes em qualquer lugar. Falo isso porque podemos nos impor”, comentou.

Em termos de escalação, o Uruguai terá duas mudanças. O lateral direito Jorge Fucile e o meia Nicolás Lodeiro, suspensos por acúmulo de cartões amarelos, ficarão fora. Assim, o volante Mathías Corujo será improvisado na lateral, abrindo espaço no meio para a entrada de Gastón Ramírez. Já a vaga de Lodeiro será de Cristian Rodríguez, recuperado de dores na coxa direita.

Para esse compromisso, o Paraguai perdeu o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Rodrigo Rojas, ambos suspensos. Assim, Pablo Aguillar entrará na zaga e Néstor Ortigoza ganhará uma oportunidade no meio-campo. O atacante Federico Santander, sentindo dores na coxa direita, começará no banco de reservas, tendo o seu posto disputado por Ángel Romero e Roque Santa Cruz.

FICHA TÉCNICA

URUGUAI X PARAGUAI

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Data: 6 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (ambos do Brasil)

URUGUAI: Fernando Muslera; Mathías Corujo, José Giménez, Diego Godín e Gastón Silva (Álvaro Pereira); Carlos Sánchez, Egidio Arévalo Ríos, Gastón Ramírez e Cristian Rodríguez; Luis Suárez e Edinson Cavani

Técnico: Óscar Tabárez

PARAGUAI: Diego Barreto; Jorge Moreira, Pablo Aguilar, Paulo da Silva e Salustiano Candia; Víctor Ayala, Néstor Ortigoza, Cristian Riveros e Óscar Romero; Darío Lezcano e Ángel Romero (Roque Santa Cruz)

Técnico: Francisco Arce

