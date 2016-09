Suárez acredita que a expulsão de Dybala atrapalhou o Uruguai

O Uruguai perdia por 1 a 0 para a Argentina em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas na última quinta-feira, quando o atacante Paulo Dybala acabou expulso de campo no final do primeiro tempo. A superioridade numérica se apresentava como cenário favorável aos uruguaios, que visavam correr atrás do prejuízo na etapa complementar. No entanto, a expulsão acabou surtindo efeito contrário.

Para o atacante Luis Suárez, ter um jogador a mais durante todo o segundo tempo complicou o jogo do Uruguai, pois sua equipe não está acostumada a exercer pressão sobre o adversário com frequência, e portanto, não soube ter a melhor postura para buscar o resultado.

“Estamos acostumados a jogar como jogamos no primeiro tempo: fechados na defesa, buscando algum contra-ataque. A realidade é que a expulsão de Dybala nos prejudicou, porque não estamos acostumados a jogar no ataque, criando muitas oportunidades. Precisamos fazer uma autocrítica. Na próxima vez que tivermos um jogador a mais, precisamos saber buscar os espaços e criar, e não depender apenas de um lance isolado ou contra-ataque para marcar”, disse o atacante.

Ciente da ameaça que represente Lionel Messi, seu companheiro de ataque no Barcelona, Suárez acredita que o craque argentino levou sorte no gol que garantiu a vitória argentina no confronto.

“Leo é o melhor jogador do mundo, não existem dúvidas. É preciso ter sempre muito cuidado, porque uma das chances que ele criar pode virar gol, mas hoje ele teve sorte no gol e lamentavelmente perdemos”, terminou.

