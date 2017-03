Renato Augusto se anima por voltar a Itaquera com outros ex-corintianos

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será especial para Renato Augusto. Assim como outros jogadores com passagens pelo Corinthians e do lateral direito Fagner, ainda no clube do Parque São Jorge, o meia do chinês Beijing Guoan está animado por enfrentar o Paraguai em Itaquera, casa do time pelo qual foi campeão brasileiro em 2015.

“É um lugar em que fui muito feliz, uma casa que tenho. Com certeza, será um dia especial”, comentou Renato Augusto, titular da Seleção Brasileira que derrotou o Uruguai por 4 a 1 na quinta-feira, em Montevidéu.

Além dele, entre os jogadores queridos pelos corintianos, estarão em ação como titulares o volante Paulinho, autor de três gols sobre os uruguaios, o zagueiro Marquinhos e o lateral direito Fagner, que substituirá o suspenso Daniel Alves. No banco de reservas, ficarão o técnico Tite e o meia Willian. Do outro lado, o atacante Ángel Romero defenderá o Paraguai.

“Não vai ser festa”, contrariou o sisudo Paulinho, mais preocupado com a situação da Seleção Brasileira, apesar da liderança disparada das Eliminatórias e de a vaga na Copa do Mundo de 2018 estar praticamente assegurada. “Será mais um grande jogo. Vamos entrar concentrados para buscar a vitória”, pregou.

Homem de confiança de Tite desde os tempos de Corinthians, Renato Augusto acredita que os ex-corintianos também já estão entrosados na Seleção Brasileira, um dos motivos para a boa fase da equipe nacional.

“Conforme vamos jogando juntos, as coisas ficam mais fáceis. Contra o Uruguai, fomos taticamente perfeitos. Foi a primeira vez em que saímos atrás no placar e tivemos tranquilidade para buscar o resultado”, disse Renato Augusto.