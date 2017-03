Paulinho revive rivalidade paulista a serviço da Seleção Brasileira

Mais de quatro anos após deixar o Corinthians, o volante Paulinho está revivendo a rivalidade do futebol paulista com a Seleção Brasileira. A equipe de Tite se concentrou em São Paulo para enfrentar Uruguai, nesta quinta-feira, em Montevidéu, e Paraguai, na terça-feira da próxima semana, em Itaquera, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e mexeu com as memórias do jogador do Guangzhou Evergrande, da China.

“Temos alguns jogadores que atuaram pelo Corinthians e uma parte que passou por outros clubes. Todo o mundo brinca. Isso faz parte do futebol, é válido. O mais importante é que ninguém desrespeita ninguém”, comentou Paulinho, que treinou no CT Joaquim Grava, do Corinthians, na segunda-feira. Nesta terça-feira, a atividade da Seleção Brasileira será no CT da Barra Funda, do São Paulo.

Além do técnico Tite (e dos membros de sua comissão) e de Paulinho, que fizeram história no Corinthians, o Brasil conta com os zagueiros Gil e Marquinhos, o lateral direito Fagner e os meias Renato Augusto e Willian como profissionais com imagens vinculadas ao clube do Parque São Jorge.

“Todas essas pessoas têm uma história muito bacana no Corinthians. Estou feliz por retornar ao CT do clube que me deu a oportunidade de ter grandes conquistas. É sempre bom rever os funcionários e relembrar os velhos tempos. Eu me sinto honrado e feliz”, discursou Paulinho.

Nesta tarde, serão os jogadores com passagem pelo São Paulo, o zagueiro Miranda e o volante Casemiro, que terão a oportunidade de matar as saudades do ex-clube. Paulinho lembrou que, assim como o atacante palmeirense Dudu, esses representantes do chamado Trio de Ferro têm um objetivo em comum nesta e na próxima semana.

“Estamos em busca de grandes resultados para a Seleção Brasileira”, pontuou o volante, confiante com a sequência de seis vitórias nas Eliminatórias. “Esperamos chegar ao Uruguai e fazer mais um grande jogo. Sabemos da qualidade do adversário, mas, colocando o nosso padrão, temos tudo para conseguir um bom resultado”, concluiu o corintiano.

Contra o Paraguai, Paulinho provavelmente terá contato também com torcedores do Corinthians, uma vez que a partida será disputada em Itaquera. Foi lá que ele defendeu a Seleção Brasileira na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, na estreia da Copa do Mundo de 2014, que terminou de forma trágica para a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari.