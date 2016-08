Na estreia de Bauza, Argentina e Uruguai fazem clássico em Mendoza

Um duelo bastante disputado. Assim, deverá ser o clássico entre Argentina e Uruguai, que irão se enfrentar a partir das 20h30 desta quinta-feira, no Estádio Mundialista, em Mendoza, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

A Argentina promoverá a estreia do técnico Edgardo Bauza, substituto de Gerardo Martino, que não resistiu à perda da Copa América para o Chile. O novo treinador, que já dirigiu o São Paulo, assumirá a seleção na terceira posição do torneio, com 11 pontos.

Bauza já conseguiu a sua primeira vitória ao convencer o meia Lionel Messi a voltar a defender o país. Porém, tem o cuidado de não colocar pressão nas costas do meia do Barcelona. “O Messi não voltou para a seleção para resolver tudo sozinho”, avisou o treinador.

Os jogadores argentinos sabem que vão precisar ajudar Messi e acreditam que uma vitória sobre o Uruguai poderá fazer o time recuperar a tranquilidade. “A Argentina precisa vencer esse jogo, pois dará um salto importante em termos de pontuação. O Uruguai é um grande adversário, mas a vitória representa muito mais do que três pontos para a nossa equipe, que jogará em casa, contando com o apoio de uma torcida sempre muito apaixonada”, disse o goleiro Romero.

Apesar da volta de Messi, a Argentina terá de lidar com desfalques, como o do meia Pastore, com lesão na coxa direita, e do atacante Agüero, contundido no joelho esquerdo. Assim, Dybala e Pratto formarão a dupla de ataque.

Rival da Argentina, o Uruguai vem fazendo uma grande campanha nas Eliminatórias, dividindo a liderança com o Equador, ambos com 13 pontos. Porém, o jogo gera preocupação ao técnico Óscar Tabárez – nem tanto pelo retorno de Messi, mas pela estreia de Bauza.

“A estreia do Bauza é motivo de preocupação, pois não fazemos a menor ideia de como ele pretende jogar com a Argentina. Porém, conhece muito bem o nosso estilo de jogo. Portanto, vamos ter que mostrar o que já fazemos, mas com muito mais eficiência. Vamos para um dos mais complicados compromissos dessas Eliminatórias, mas confio nos meus jogadores e na vontade que eles têm de ganhar esse clássico”, afirmou Tabárez.

No Uruguai, em termos de escalação, o lateral direito Maximiliano Pereira, vetado por conta de uma cirurgia no joelho direito, virou um desfalque importante e será substituído por Jorge Fucile. Já Gastón Silva assumirá a vaga de Álvaro Pereira, suspenso, na lateral esquerda.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA X URUGUAI

Local: Estádio Mundialista, em Mendoza (Argentina)

Data: 1º de setembro de 2016, quinta-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile)

Assistentes: Marcelo Barraza e Chirstian Schiemman (ambos do Chile)

ARGENTINA: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori e Emmanuel Mas; Javier Mascherano, Lucas Biglia, Lionel Messi e Ángel Di María; Paulo Dybala e Lucas Pratto

Técnico: Edgardo Bauza

URUGUAI: Fernando Muslera; Jorge Fucile, José María Giménez, Diego Godín e Gastón Silva; Carlos Sánchez, Egidio Arévalo Ríos, Mathías Corujo e Cristian Rodríguez; Luis Suárez e Edinson Cavani

Técnico: Óscar Tabárez

