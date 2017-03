Guerra e Otero são convocados pela Venezuela e desfalcam Verdão e Galo

A seleção venezuelana convocou seus jogadores para as próximas rodadas da Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Dentre os 28 da lista estão Alejandro Guerra e Rómulo Otero, que atuam no Brasil. Os meias não defenderão Palmeiras e Atlético Mineiro, respectivamente, durante o período que estarão servindo a seleção.

Guerra desfalcará o Palmeiras em três partidas pelo Campeonato Paulista: contra: Mirassol (22/03), Audax (25/03) e Ponte Preta (29/03). Já Otero não poderá atuar no duelo contra o URT (26/03) pelo Campeonato Mineiro.

A Venezuela é a lanterna da Eliminatória Sul-americana, com apenas cinco pontos. Os comandados por Rafael Dudamel enfrentarão o Peru, em casa, no próximo dia 23, e depois vão até o Chile para o confronto do dia 28.