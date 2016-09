França perde chances e estreia com empate sem gols com a Bielorrússia

A França tentou de todas as maneiras, porém, não conseguiu furar a barreira defensiva da Bielorrússia e estreou no Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo apenas com um empate em 0 a 0. O jogo foi disputado na Arena Borisov, em território bielorrusso.

Em jogo de domínio total da França, principalmente no segundo tempo, o grande destaque foi o goleiro Gorbunov, da Bielorrúsia, que salvou o time da casa por diversas oportunidades e garantiu o empate sem gols.

Com o resultado, cada equipe somou um ponto na estreia e viram a Bulgária disparar na frente no Grupo A. As duas seleções voltam a jogar pelas Eliminatórias somente no dia 07 de outubro. A França irá receber a Bulgária, enquanto a Bielorrússia visita a Holanda.

O jogo – A partida começou com a França dominando a posse de bola e tentando criar as principais chances ofensivas. No entanto, os azuis pararam na barreira defensiva da Bielorrússia e só arriscaram de fora da área, como em finalização de Martial, aos 12, e de Pogba, aos 17.

Os bielorrussos até chegaram a assustar em cruzamento de Kalachev, aos 22, que passou por toda a área. No entanto, nos minutos finais da primeira etapa, a França voltou a criar as melhores chances. Apesar de bombardear a área da Bielorrússia de cruzamentos, os azuis não conseguiram levar grandes sustos com as finalizações e terminaram o primeiro tempo sem balançar as redes.

Na etapa final, o duelo seguiu de maneira parecida. No entanto, os franceses passaram a levar muito mais perigo ao goleiro Gorbunov. As duas primeiras finalizações vieram com a dupla Giroud e Griezmann. Aos sete, o centroavante do Arsenal recebeu grande passe do atacante do Atlético de Madrid, mas mandou para fora. Já aos 12, foi a vez da figura do arqueiro da Bielorrússia brilhar em grande defesa de chute de Griezmann.

A melhor oportunidade, no entanto, veio aos 13. Após cruzamento, Giroud testou firme de cabeça e balançou o travessão defendido por Gorbunov.

Nos minutos seguintes, Gorbunov seguiu brilhando e salvou a Bielorrússia por diversas vezes, inclusive defendendo com os pés uma finalização de Griezmann de dentro da pequena área, aos 22.

Após perder diversas chances, a França reduziu o ritmo nos minutos finais e não conseguiu ter forças para buscar o gol. Com isso, a estreia dos franceses nas Eliminatórias terminou com um modesto 0 a 0.

Holanda estreia com empate fora de casa – Em outro confronto do Grupo A, a tradicional Holanda visitou a Suécia, no Estádio da Amizade, tentando espantar a crise após sequer se classificar para a disputa da Eurocopa de 2016. Em jogo disputado, os holandeses ficaram no empate em 1 a 1 com os suecos e saíram de Estocolmo com um ponto importante na bagagem.

O gol da Suécia foi marcado pelo atacante Marcus Berg, que roubou a bola do zagueiro, aos 42 minutos do primeiro tempo, e fez um golaço por cobertura. Já o empate veio aos 21 da segunda etapa, com Sneijder aproveitando rebote em chute de Janmaat e completando livre para as redes.

Outros resultados do Grupo A:

Bulgária 4×3 Luxemburgo

