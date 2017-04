Estamos na expectativa para definição do futuro de Bauza, afirma Pratto

Correndo risco de não conseguir uma vaga direta na Copa do Mundo e vindo de uma derrota por 2 a 0 para a Bolívia, a seleção argentina vive dias conturbados quando o assunto é treinador. Edgardo Bauza corre risco de ser demitido e nem mesmo o novo presidente da AFA (Associação de Futebol Argentino) confirma a situação do ex-comandante do São Paulo.

Quando concedeu entrevista coletiva após encontro com o atual técnico da Argentina, o presidente Claudio Tapia, que chegou a dizer que Bauza não era seu preferido para o cargo, não foi enfático ao falar que o ideal é dar continuidade ao trabalho que está sendo feito por Bauza.

“(Bauza) é o técnico que a seleção nacional tem hoje, há um contrato. Temos que seguir trabalhando, nos conhecendo. Bauza está muito bem. Não posso pensar por todos, sou o presidente da AFA. Há um técnico com um contrato vigente, e essa é a primeira reunião que temos. Eu o vejo bem. Se temos que tomar uma decisão aqui, será dos dirigentes, não dos jogadores”.

Leia mais: Federação argentina espera acerto com Sampaoli para demitir Bauza

Com todo esse cenário e as especulações de que Jorge Sampaoli deve assumir o comando da seleção argentino, o atacante Lucas Pratto, que chegou a deixar nomes do futebol europeu no banco nas Eliminatórias, mostrou que os atletas estão ansiosos para saber qual será a decisão final deste caso.

“Primeiro que a maioria dos jogadores está tentando ficar externo da situação. Vou evitar dar uma resposta concreta. A gente só fica sabendo o que vocês sabem, o que sai na imprensa é a única coisa que a gente sabe. Não posso responder nada porque a gente não sabe nada. A gente só fica sabendo depois que sair. A gente fica na expectativa”, afirmou Pratto.

*Espacial para a Gazeta Esportiva