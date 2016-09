Estados Unidos goleiam Trinidad e Tobago e avançam em primeiro

A seleção dos Estados Unidos segue tranquila em sua caminhada rumo à Copa do Mundo de 2018. Na noite desta terça-feira, os norte-americanos golearam Trinidad e Tobago por 4 a 0, no Estádio Ever Bank Field, em Jacksonville, pela sexta e última rodada da fase de grupos das Eliminatórias da América do Norte e Central.

Embora o placar tenha sido elástico, o time da casa só foi abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, com Sacha Kljestan. Jozy Altidore, duas vezes, deixou as coisas mais tranquilas ainda antes da metade da etapa decisiva. Paul Arriola deu números finais ao confronto.

Com o resultado, a equipe treinada pelo alemão Jurgen Klinsmann terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com 13 pontos, seguida justamente por Trinidad e Tobago, com 11. Ambas os times se classificaram à última etapa das Eliminatórias, o hexagonal final, que será realizado entre os dias 7 de novembro deste ano e 10 de outubro de 2017.

No hexagonal, disputado no sistema de pontos corridos, as seis seleções se enfrentam em turno e returno. Após as dez rodadas, os três melhores colocados se garantirão na Rússia, em 2018, enquanto que o quarto colocado jogará a repescagem contra um representante da Ásia.

Abaixo, veja os resultados desta terça-feira pelas Eliminatórias da América do Norte e Central:

Grupo C

Estados Unidos 4 x 0 Trinidad e Tobago

Guatemala 9 x 3 São Vicente e Granadinas

