Estados Unidos enfrentam São Vicente e Granadinas precisando da vitória

A quinta rodada da quarta fase das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018 acontece nesta sexta-feira e uma das principais forças locais está ameaçada. Os Estados Unidos visitam São Vicente e Granadinas a partir das 16h30(de Brasília), no Estádio Arnos Vale Ground, em Kingstown, pressionados pela necessidade de uma vitória.

Os Estados Unidos aparecem na segunda posição do Grupo C, com sete pontos, e não devem encontrar maiores problemas para vencerem, pois São Vidente e Granadinas é apenas a lanterna e sequer pontuou. No primeiro turnos os Ianques, inclusive, golearam por 6 a 1. O problema é que o triunfo pode não garantir a classificação para a próxima fase, o que vai acontecer apenas na próxima rodada, caso a Guatemala, terceira colocada com seis pontos, não perca para Trinidad e Tobago, líder com dez pontos, em choque que acontecerá no Estádio Hasely, em Porto de Espanha, capital de Trinidad, às 20h(de Brasília).

Caso Guatemala, por exemplo, vença o jogo, assim como os Estados Unidos, os três, incluindo Trinidad, chegariam na última rodada lutando por duas vagas. Caso consiga pelo menos um empate nesta sexta, Trinidad já se coloca automaticamente na etapa decisiva. Os EUA também se classificam se ganharem e Guatemala perder.

“Será uma disputa acirrada e é possível que a gente não consiga logo a classificação. Mas seguimos dependendo de nossas próprias forças e isso para mim é o mais importante. A nossa equipe evoluiu muito em relação ao torneio inicial e por isso estou otimista”, disse o alemão Jürgen Klinsmann, técnico dos Estados Unidos.

Pelo Grupo A, o México, já garantido na próxima fase, visita El Salvador no Estádio Cuscatlan, em San Salvador, às 23h(de Brasília). Um pouco mais cedo, às 18h(de Brasília), jogam Honduras e Canadá no Estádio Olímpico de San Pedro Sula, capital hondurenha. Fora os mexicanos, disparados na liderança com 12 pontos e 100% de aproveitamento, os outros três concorrentes brigam pela vaga restante.

Honduras e Canadá dividem a segunda posição com quatro pontos, dois a mais que El Salvador, que provavelmente será eliminado caso não surpreenda os mexicanos.

Já pelo Grupo B, a Costa Rica lidera com dez pontos e se classificará por antecipação caso empate com o Haiti em duelo programado para às 21h(de Brasília), no Estádio Sylvio Cator, em Porto Príncipe. A tarefa não é absurda pois os haitianos, na lanterna com um ponto, estão virtualmente eliminados. Assim, a segunda vaga ficaria entre Panamá, segundo colocado com sete pontos, e Jamaica, logo abaixo com três pontos a menos. Ambos se enfrentam às 22h30(de Brasília), no Estádio Rommel Fernández, na Cidade do Panamá. Ganhando, os panamenhos se classificam.

Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada um dos três grupos avançarão para o hexagonal final, que será disputado no sistema de pontos corridos, todos contra todos em turno e returno. Os três primeiros colocados ao fim do hexagonal estarão na Copa do Mundo, enquanto que o quarto colocado terá uma chance extra, na repescagem, contra um representante da Ásia.

