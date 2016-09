Dybala exalta estreia pela Argentina e revela ser fã de Messi

A quinta-feira foi, definitivamente, um dia especial para Paulo Dybala. O atacante de 22 anos não somente estreou – com vitória – pela seleção da Argentina, como também realizou o sonho de jogar ao lado de Lionel Messi. Apesar de ter lamentado a expulsão ainda no primeiro tempo, o jogador contou sobre a inesquecível experiência em entrevista ao jornal Olé.

“Nunca havia jogado com Messi. Meu sonho era dividir o campo com ele e pude realiza-lo. É incrível jogar ao lado dele”, afirmou o atacante. Curiosamente, o ídolo também recebeu um cartão vermelho em sua estreia pela alviceleste. “Ele tentou me consolar com isso. Leo me disse para ficar tranquilo, que essas coisas acontecem e que a culpa não era minha, mas sim do árbitro”, revelou Dybala.

O atleta comentou, ainda, sobre a polêmica decisão do camisa 10 em se aposentar do time nacional. “No fundo eu sabia que ele voltaria para a seleção. No dia do jogo, me dei conta que ele sente muito esta camisa, que ele a leva muito a sério”, disse.

Por fim, o jovem atacante da Juventus admitiu ser mais um fã do melhor jogador do mundo. Entretanto, não teve coragem de pedir a camisa de Messi, mas deixou o aviso: “Se eu cruzar com ele na Liga dos Campeões, com certeza vou pedir. Mas, na seleção, prefiro aproveitá-lo como companheiro”, contou.

Veja mais: Após redenção, Messi ressalta carinho da torcida e conversa com Bauza

Suárez acredita que a expulsão de Dybala atrapalhou o Uruguai

O próximo compromisso da Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Rússia será na terça-feira, contra a Venezuela, às 20h (de Brasília). A seleção comandada por Edgardo Bauza, porém, não poderá contar com Dybala, suspenso após a expulsão, nem com Lionel Messi que, sofrendo de pubalgia, retornou a Barcelona para iniciar o tratamento.

