Diante do Peru, Equador tenta se recuperar de derrota para o Brasil

O Equador visitará o Peru às 23h15 (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Nacional, em Lima, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Os equatorianos, que somam 13 pontos e defendem a presença na zona de classificação, tentarão se recuperar da derrota por 3 a 0 para a Seleção Brasileira. Já os peruanos, que perderam por 2 a 0 para a Bolívia, vivem situação desesperadora, na penúltima posição com apenas 4 pontos ganhos.

O argentino Gustavo Quinteros, técnico do Equador, está com o cargo ameaçado e poderá ser dispensado em caso de derrota. Porém, ele prefere manter foco no jogo contra os peruanos e quer ver o seu time pressionando desde o começo.

“Sei que o Peru é muito forte dentro de casa, mas o Equador precisa ganhar esses pontos para recuperar aqueles que perdemos em nossa casa contra a Seleção Brasileira”, avisou o treinador do Equador.

Para esse jogo, o meia Antonio Valencia, destaque do time equatoriano que cumpriu suspensão contra o Brasil, deverá ficar com a vaga de Jefferson Montero. Expulso na rodada passada, o lateral direito Juan Carlos Paredes será substituído por Pedro Quiñónez.

Pelo lado da seleção peruana, o técnico Ricardo Gareca, que também é argentino, não quer ver a sua equipe pensando na classificação geral, mas em um jogo por vez. “Não devemos nos desesperar, pois a irregularidade vai tomar conta de todos os times que disputam o torneio. Temos que pensar jogo a jogo e fazer a nossa parte”, pregou.

O treinador do Peru promoverá a volta de vários titulares poupados na altitude de La Paz, incluindo os jogadores mais experientes, como o volante Víctor Yotún e o atacante Paolo Guerrero, do Flamengo.

FICHA TÉCNICA

PERU X EQUADOR

Local: Estádio Nacional, em Lima (Peru)

Data: 6 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 23h15 (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Assistentes: Wilmar Navarro e Cristian de la Cruz (ambos da Colômbia)

PERU: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Luis Abram, Christian Ramos e Miguel Trauco; Víctor Yotún, Renato Tapia, Cristian Benavente e Edison Flores; Christian Cueva e Paolo Guerrero

Técnico: Ricardo Gareca

EQUADOR: Alexander Domínguez; Pedro Quiñónez, Gabriel Archilier, Arturo Mina e Walter Ayoví; Carlos Gruezo, Christian Noboa, Enner Valencia e Antonio Valencia; Miller Bolaños e Felipe Caicedo

Técnico: Gustavo Quinteros

