Chile busca reação contra a esperançosa Bolívia

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

Derrotado por 2 a 1 pelo Paraguai, o que o fez despencar para a sétima posição nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, estacionado com 10 pontos e fora da zona de classificação, o Chile receberá a Bolívia às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Monumental, em Santiago. Os chilenos sabem que precisam do resultado positivo para não abalar o status conquistado com o bicampeonato da Copa América. Já os bolivianos, logo atrás, com 6 pontos, estão embalados após o triunfo por 2 a 0 sobre o Peru.

Juan Antonio Pizzi, técnico do Chile, avisou que a sua equipe precisará se impor desde os primeiros minutos. Ele destacou a importância do resultado positivo. “Esse jogo não nos permite erros, pois não estamos em uma posição confortável na tabela de classificação, já que não esperávamos uma derrota no Paraguai. Portanto, vamos precisar dominar desde o começo, sem dar espaços para a Bolívia encaixar seu estilo”, avisou.

O Chile não poderá contar com o zagueiro Gary Medel, expulso contra o Paraguai. Igor Lichnovsky assumirá o setor. Apesar de ter sido muito criticado na rodada passada, o goleiro Cristopher Toselli seguirá entre os titulares. Ele atuará na vaga de Claudio Bravo, que já não esteve em campo na quinta-feira por conta de problemas particulares.

Pelo lado da Bolívia, o técnico Ángel Guillermo Hoyos garantiu que a sua equipe adotará uma postura ousada. “Essa partida é uma decisão para nós. Ou ganhamos e vamos lutar por uma vaga na Copa do Mundo ou perdemos e praticamente damos adeus às chances de realizar esse sonho”, disse.

A Bolívia tem uma dúvida para o confronto – Jhasmani Campos, recuperando-se de lesão na coxa direita,. Se ele for vetado, Martín Smedberg jogará. O restante do time deverá ser o mesmo do compromisso contra os peruanos.

FICHA TÉCNICA

CHILE X BOLÍVIA

Local: Estádio Monumental, em Santiago (Chile)

Data: 6 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Brasil)

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Fabrício Vilarinho (ambos do Brasil)

CHILE: Cristopher Toselli; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Enzo Rocco e Eugenio Mena; Francisco Silva, Charles Aránguiz, Arturo Vidal e José Fuenzalida; Eduardo Vargas e Alexis Sánchez

Técnico: Juan Antonio Pizzi

BOLÍVIA: Romel Quiñónez; Edemir Rodríguez, Ronald Raldes, Edward Zenteno e Marvin Bejarano; Jhasmany Campos (Martín Smedberg), Walter Flores, Pedro Azogue e Pablo Escobar; Juan Arce e Marcelo Moreno

Técnico: Ángel Guillermo Hoyos

Recomendado para você