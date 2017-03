CBF anuncia que Brasil enfrentará o Paraguai em Itaquera

O Brasil, enfim, voltará a jogar em São Paulo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Nesta quarta-feira a CBF anunciou que o confronto contra o Paraguai, no dia 28 de março, acontecerá em Itaquera. Informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas nas próximas semanas.

Depois de um longo período atuando apenas no Norte e Nordeste, os comandados do técnico Tite voltaram a atuar no Sudeste em novembro, quando venceram a Argentina por 3 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte.

O ruim futebol apresentado pela Seleção, quando ainda tinha Dunga como técnico, acabou afastando os torcedores da equipe. Com isso, a CBF decidiu realizar seus jogos das Eliminatórias em regiões que não costumavam receber com tanta frequência os pentacampeões mundiais, visando um apelo maior do público.

A partida também marcará o retorno do técnico Tite à Itaquera. A última vez que o treinador atuou na beira do gramado da zona leste de São Paulo foi em junho do ano passado, quando o Corinthians derrotou o Coritiba por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O estádio do Corinthians receberá a Seleção Brasileira pela segunda vez em sua história. Antes disso, o time canarinho havia atuado em Itaquera apenas no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014, quando venceu a Croácia por 3 a 1.

Antes de enfrentar o Paraguai, em São Paulo, a Seleção Brasileira terá o dificílimo confronto direto pela liderança das Eliminatórias contra o Uruguai, fora de casa, no dia 23, em Montevidéu.