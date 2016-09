Campeão da Eurocopa, Portugal encara Suíça na estreia das Eliminatórias

Grande campeão da Eurocopa, Portugal estreia nesta terça-feira nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia. Os portugueses visitam a Suíça às 15h45 (de Brasília), no Estádio St. Jakob-Park, em Basel, na Suíça, pelo Grupo B.

Os portugueses atravessam o melhor momento de sua história, mas, nesta partida, o técnico Fernando Santos não poderá contar com o atacante Cristiano Ronaldo, a estrela da companhia, ainda se recuperando de lesão no joelho direito sofrido na final da Eurocopa contra a França.

Em relação ao jogo, Fernando Santos entende que será uma partida aberta. Porém, apesar de respeitar as características dos times, ele pede cuidados defensivos.

“A Suíça, jogando em casa, vai querer atacar, pois precisa fazer o resultado. Nós temos uma seleção que também gosta de atacar e por isso mesmo a minha expectativa é de um jogo muito bem disputado e franco, bom de se ver. Vai vencer quem conseguir segurar um pouco o ímpeto dos demais – disse Fernando Santos.

Pelo Grupo A, a França visita a Bielo-Rússia no mesmo horário, no Estádio Borisov, em Borisov, na Bielo-Rússia. Os franceses estão embalados pela vitória de 3 a 1 sobre a Itália em amistoso disputado na semana passada na cidade italiana de Bari. Essa chave vem sendo tratada como uma das mais disputadas do torneio, pois conta ainda com Suécia e Holanda, que vão se enfrentar na Arena Friends, em Solna, na Suécia.

Pelo regulamento os campeões da cada um dos nove grupos avançam para a Copa do Mundo se juntando à Rússia, classificada por ser a sede. Já as oito melhores segundas colocadas avançam para a repescagem, onde se enfrentam no sistema de mata-mata, garantindo quatro equipes mais para o continente europeu no Mundial.

Abaixo todos os confrontos programados para esta terça-feira pelas Eliminatórias europeias, respeitando o horário de Brasília:

GRUPO A

15h45 Bulgária x Luxemburgo

15h45 Suécia x Holanda

15h45 Bielo-Rússia x França

GRUPO B

15h45 Suíça x Portugal

15h45 lha Faroe x Hungria

15h45 Andorra x Letônia

GRUPO H

15h45 Bósnia x Estônia

15h45 Chipre x Bélgica

15h45 Gibraltar x Bélgica

Recomendado para você