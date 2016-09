Bravo se defende de críticas por ausência na seleção chilena

Next

Vídeos destaque Acompanhe as novidades dos clubes paulistas nesta sexta-feira

Futebol Feminino FPF entrega troféu do Campeonato Paulista Feminino: Veja fotos

O goleiro Claudio Bravo ficou de fora da lista de convocados do Chile para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, devido a problemas pessoais que o impediram de estar apto a servir a equipe nas referidas datas. Seu desfalque, no entanto, não agradou a imprensa local, que questionou os reais motivos para a dispensa do goleiro. Críticas que o jogador não aceitou bem.

Diante das questões que foram levantadas sobre seu comprometimento e das críticas que lhe foram direcionadas, Bravo não poupou palavras para se manifestar em sua página de twitter contra as acusações que recebeu.

“Que maneira de querer destruir alguém com base em calúnias e falsidades. Nossa sociedade está cada dia mais doente”, publicou o arqueiro, indignado com a situação.

Rebatendo a parte da imprensa que discutiu os motivos que o fizeram ficar de fora da convocação, Bravo ainda destacou que seus críticos não estão preocupados em contribuir com a seleção chilena, mas apenas em denegrir sua imagem.

“Aqueles que falam mais são aqueles que têm menos se entregam de fato ao país. Servem apenas para criticar e destruir. Não deixem que façam mal ao Chile”, acrescentou.

Recomendado para você