Armero e Mina fazem vídeo irreverente na concentração da Colômbia

Quando se trata de alegria, os jogadores colombianos dão um show de irreverência. Dois dos estrangeiros que atuam no futebol brasileiro, o zagueiro Mina, do Palmeiras, e o lateral esquerdo Armero, do Bahia, fizeram um vídeo – divulgado nesta terça-feira pelas redes sociais do clube baiano – em que exaltam a parceria e o prazer de jogar no país pentacampeão mundial. Na gravação, na concentração da Colômbia, a dupla fez questão de brincar, sorrir e balançar bastante a câmera durante a gravação.

“É do Brasil, este aqui é Bahia e esse é Palmeiras”, afirmou Armero, com um largo sorriso no rosto. “Estamos juntos”, emendou a dupla.

Mina se tornou um grande ídolo do Palmeiras, principalmente depois da conquista do Brasileirão 2016, tanto que aparece no radar para reforçar grandes equipes da Europa. Já o experiente Armero, além do Bahia, já teve passagens por outros times brasileiros, como o Flamengo e o próprio Palmeiras.