Titular novamente, Cabral revela que ganhou Mano pela simplicidade

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

De volta ao time do Cruzeiro após se recuperar de lesão no joelho esquerdo, o volante Ariel Cabral está confirmado para entrar em campo contra o Santa Cruz, neste domingo, às 11h (de Brasília), no Mineirão. Sempre sendo opção do técnico Mano Menezes, o jogador explica como ganhou a confiança do treinador.

Leia mais:

Cruzeiro renova contrato de goleiro Rafael até 2019

Por crescimento na tabela, Mano treina confiança para finalizar a gol

“Estamos com confiança e mentalidade ganhadora. Aqui em casa temos que vencer, é importante. Eu me sinto bem, cômodo na posição. Compreendo o que ele pretende para a equipe, por isso me sinto bem. Tenho que fazer coisas simples e trato de fazer isso. Estar bem posicionado e jogar simples, fácil. É o que fiz sempre”, destacou.

Para o jogo do fim de semana, Henrique foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o companheiro de Cabral será seu compatriota Lucas Romero. O experiente meio-campista garante que não terá problemas com a nova formação por já conhecer o futebol de sua nova dupla.

“Eu já o conheço do Velez, lá na Argentina, me sinto bem em poder jogar com ele. Acho que vamos nos dar bem dentro de campo”, finalizou.

Recomendado para você