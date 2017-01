Thiago Neves elogia Cruzeiro e exalta reencontro com Mano Menezes

O meia Thiago Neves é, por enquanto, o principal reforço do Cruzeiro para 2017. O jogador, após um pequeno imbróglio, foi confirmado durante a última semana como atleta da Raposa.

Ao site oficial do clube, o ex-Flamengo e Fluminense, entre outros times, explicou a escolha pelos mineiros. “Escolhi o Cruzeiro porque é uma camisa muito forte, um clube muito grande, com muitas conquistas. Tenho certeza que em 2017 algum título importante vamos conquistar”, cravou Thiago.

Neves também exaltou a possibilidade de trabalhar com Mano Menezes, técnico que chegou a convocar o meia para a Seleção Brasileira, no período em que foi treinador da Seleção.

“Fico feliz em trabalhar com o Mano e o Sidnei de novo. O Mano reabriu as portas para mim na Seleção. Sou muito grato por tudo que ele fez por mim. É um treinador de alto nível, campeão, que tem uma comissão competente”, analisou o meia.

Em 2017, a Raposa tentará um ano melhor do que o último, no qual acabou saindo sem títulos. O Cruzeiro disputará a Primeira Liga, o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, além da Copa Sul-Americana.