Substituto de Fábio, Rafael exalta confiança da torcida do Cruzeiro

O Cruzeiro não contará, até o fim do ano, com um de seus principais jogadores. O goleiro Fábio está afastado por cerca de oito meses dos gramados, por conta de lesão. Mas nem por isso os torcedores da Raposa devem se preocupar, já que o substituto do arqueiro vem dando conta do recado.

Rafael, revelado nas categorias de base do clube, é reserva de Fábio há alguns anos e, agora, tem a chance de provar seu valor. Aos 27 anos, o atleta teve boas atuações contra Santa Cruz e Botafogo, ganhando a confiança de Mano Menezes.

“Para mim, todo jogo é importante. A cada partida tento passar confiança e mostrar que eu posso dar continuidade ao trabalho que o Fábio vem fazendo no gol do Cruzeiro. Espero ajudar o clube a conquistar bons resultados”, afirmou Rafael, ao site oficial do clube.

Antes do arqueiro, o jovem Lucas França, de 20 anos, vinha sendo o substituto de Fábio. Agora, Rafael parece se firmar como titular até o fim de 2016. E ele garante que a pressão de jogar no lugar de um dos maiores nomes da história cruzeirense não o abala.

“Com certeza, não é tarefa fácil substituir Fábio, as pessoas tem um carinho por ele, é um grande ídolo do Cruzeiro. Mas estou há 14 anos no Cruzeiro e também sinto um carinho muito grande da torcida e isso tem me ajudado muito”, enfatizou.

Provavelmente com Rafael em campo, a Raposa volta a campo na próxima quinta-feira, para enfrentar o América-MG, às 21 horas (de Brasília), no Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

