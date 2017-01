Sem clube, Marcelo Moreno ficará no Grêmio até definir sua situação

Com negociações em andamento, o atacante Marcelo Moreno está oficialmente sem clube. Com encerramento de seu contrato com o futebol chinês, o atleta está livre, mas ainda tratando contratos com alguns clubes. Até que sua situação seja resolvida, o jogador ficará no centro de treinamento do Grêmio se preparando.

O Cruzeiro é o principal clube brasileiro interessado. A Raposa manifestou interesse e abriu negociações. Nas primeiras conversas, as partes não chegaram a acordo sobre valores. Depois, houve evolução, mas voltou a esfriar por causa dos valores das luvas. O time celeste deseja contratar o jogador, mas o presidente, Gilvan de Pinho Tavares, esclareceu que o atacante terá de abrir mão das luvas – que é um valor que o clube paga ao atleta no momento da assinatura do contrato. Segundo o mandatário azul, o salário do boliviano já é muito alto.

Sem uma definição, o jogador ficará em Porto Alegre, treinando com o elenco gremista, mas não terá contrato. O trato é apenas para o jogador não perder forma física e continuar dando sequência em fundamentos técnicos, para quando assinar com algum clube não fique sem pré-temporada. Embora deixe o atleta trabalhar em suas dependências, o Grêmio confirma que não há qualquer negociação para o retorno do atacante.

Vale lembrar que Marcelo Moreno jogou no tricolor gaúcho em 2012. Depois perdeu espaço com a chegada de Barcos. Ele foi emprestado para o Flamengo, onde não teve grande sucesso, depois novamente emprestado, desta vez para o Cruzeiro, casa onde sempre se destacou. Em 2014, com a camisa celeste, o jogador levantou a taça do Campeonato Brasileiro.