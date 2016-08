Romero afirma que estilo de Paulo Bento não combinou com o Cruzeiro

Fotos destaque Veja as fotos do treino do Corinthians

Titular na vitória do Cruzeiro sobre o Santa Cruz, na manhã deste domingo, por 2 a 0, no Mineirão, o volante Lucas Romero reconheceu que a forma de trabalhar do antigo treinador, Paulo Bento, não encaixava com o estilo da equipe.

“Paulo Bento era um bom técnico, cada treinador tem a sua forma de pensar, de trabalhar, tem seu estilo de jogo. O estilo de jogo do Paulo não encaixava no time”, avaliou o jogador.

Romero era titular absoluto na época em que o português comandava o Cruzeiro. Porém, com Mano Menezes, ainda busca vaga entre os 11 principais, já que estava com a seleção argentina olímpica quando o técnico foi contratado pelo time azul e ainda porque Ariel Cabral e Henrique são as primeiras opções do comandante.

“Não tenho nada para falar dele. Sempre trabalhou muito bem comigo, sempre falou verdades, mas pegamos algo positivo de cada técnico que temos. Com Mano melhorou muito, ele tem muita confiança no Cruzeiro. Quando o técnico tem confiança, transmite isso para a equipe”, acrescentou o volante.

Com a vitória no domingo, o Cruzeiro chegou aos 26 pontos na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Agora, o time celeste foca suas atenções para as oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, na quinta-feira.

